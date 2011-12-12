На Вагонке сегодня ночью за полчаса сгорели 4 машины

Posted 12 декабря 2011, 12:28
Published 12 декабря 2011, 12:28
Modified 4 августа 2022, 21:56
Updated 4 августа 2022, 21:56
Около двух часов ночи пожарные тушили «Волгу» 3110у 5 дома на Ленинградском проспекте, через 15 минут огнеборцы сбивали пламя с пассажирской «Газели» во дворе 37 дома на Окунева. Еще через 10 минут очередная маршрутка загорелась в соседнем дворе, по Окунева 18. В это же время у 51 дома на Окунева пожарные тушили «Волгу» 2410.
Как рассказали в отделе дознания нижнетагильского гарнизона пожарной охраны, сейчас проводится проверка. Дознаватели не исключают, что причиной возгорания мог стать поджог.
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