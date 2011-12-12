На Вагонке сегодня ночью за полчаса сгорели 4 машины

Около двух часов ночи пожарные тушили «Волгу» 3110у 5 дома на Ленинградском проспекте, через 15 минут огнеборцы сбивали пламя с пассажирской «Газели» во дворе 37 дома на Окунева. Еще через 10 минут очередная маршрутка загорелась в соседнем дворе, по Окунева 18. В это же время у 51 дома на Окунева пожарные тушили «Волгу» 2410.