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Posted 12 декабря 2011, 12:28

Published 12 декабря 2011, 12:28

Modified 4 августа 2022, 21:56

Updated 4 августа 2022, 21:56

На Вагонке сегодня ночью за полчаса сгорели 4 машины

12 декабря 2011, 12:28
Все автомобили марки ГАЗ.

Около двух часов ночи пожарные тушили «Волгу» 3110у 5 дома на Ленинградском проспекте, через 15 минут огнеборцы сбивали пламя с пассажирской «Газели» во дворе 37 дома на Окунева. Еще через 10 минут очередная маршрутка загорелась в соседнем дворе, по Окунева 18. В это же время у 51 дома на Окунева пожарные тушили «Волгу» 2410.

Как рассказали в отделе дознания нижнетагильского гарнизона пожарной охраны, сейчас проводится проверка. Дознаватели не исключают, что причиной возгорания мог стать поджог.

© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

#Валерия Лошкарева#Происшествия#Пожар#Авто#ГАЗ#Машины
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