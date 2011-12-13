Свердловчанин набрал в банках незаконных кредитов на 2 миллиарда рублей

Теперь его объявили в розыск. По данным ведомства, в августе нынешнего года поступили заявления сразу из нескольких банков — по фактам незаконного получения кредитов на сумму более 2 миллиардов рублей группой компаний ООО «Регион-Сервис» и ЗАО «Урал-Отель-Стандарт».