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Posted 13 декабря 2011, 05:21

Published 13 декабря 2011, 05:21

Modified 4 августа 2022, 21:56

Updated 4 августа 2022, 21:56

Свердловчанин набрал в банках незаконных кредитов на 2 миллиарда рублей

13 декабря 2011, 05:21
Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области.

Теперь его объявили в розыск. По данным ведомства, в августе нынешнего года поступили заявления сразу из нескольких банков — по фактам незаконного получения кредитов на сумму более 2 миллиардов рублей группой компаний ООО «Регион-Сервис» и ЗАО «Урал-Отель-Стандарт».

Фактическим директором этих компаний является Андрей Юрьевич Палфёров 1969 года рождения. По заявлениям представителей банков возбуждено и расследуется уголовное дело. Следователи обращаются ко всем, кто знает о местонахождении Андрея Палферова, сообщить информацию в следственную часть по телефону в Екатеринбурге 358-73-16.

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#Валерия Лошкарева#Общество#Деньги#Криминал#Кредит
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