В Бельгии в результате теракта погибли 6 человек и ранены 123

По заявлениям властей, организатором теракта стал один Нордин Амрани, а не группа людей. Это происшествие, по официальным сводкам, не связано с организованным терроризмом. Преступник до этого имел проблемы с законом. Все они были связаны с хранением оружия и марихуаны. Мужчина в 2010 году был условно досрочно освобожден из тюрьмы.