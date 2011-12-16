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Posted 16 декабря 2011, 05:27

Published 16 декабря 2011, 05:27

Modified 14 декабря 2023, 15:55

Updated 14 декабря 2023, 15:55

Россия выиграла первую в истории смешанную эстафету

16 декабря 2011, 05:27
На стартовавшем в австрийском Обертиллахе этапе Кубка IBU российская команда в составе Анастасии Загоруйко, Екатерины Шумиловой, Сергея Клячина и Виктора Васильева одержала победу в смешанной эстафете. Соревнования в этой дисциплине проводились впервые в истории Кубка IBU.

Россиянам удалось на 25 секунд опередить сборную Норвегии, несмотря нато что наша команда бежала три штрафных круга против нуля у норвежцев.После двух этапов преимущество сборной России составляло 51 секунду, нозатем Сергей Клячин зашел на три круга штрафа. Наш финишер ВикторВасильев уходил на последний этап в группе лидеров, и ему удалосьубедительно выиграть у норвежца Хенриха Лабе-Лунда.

#Ольга#Спорт#Победа#Биатлон
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