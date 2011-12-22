Поздравляем энергетиков Нижнего Тагила с профессиональным праздником

Поздравляем с Днем энергетика всех, кто имеет отношение к столь важной и ответственной профессии!

День энергетика — важная дата, Купим мы шарики, сладкую вату, И энергетиков дружно поздравим, Слов благодарности кучу оставим. Скажем «спасибо» за лампочки свет, За приготовленный быстро обед, И за тепло, за комфорт, за уют, За все условия, что создают Нам энергетики день ото дня — Кнопку нажмут, чтоб вертелась Земля, Чтоб океаны волнами шуршали, И чтоб ветры деревья качали, Чтоб ночью звезды в небе горели, Чтобы в душе энергия пела! © TagilCity.ru