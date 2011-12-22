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Posted 22 декабря 2011, 06:02

Published 22 декабря 2011, 06:02

Modified 4 августа 2022, 21:55

Updated 4 августа 2022, 21:55

Поздравляем энергетиков Нижнего Тагила с профессиональным праздником

22 декабря 2011, 06:02
Поздравляем с Днем энергетика всех, кто имеет отношение к столь важной и ответственной профессии!

День энергетика — важная дата,

Купим мы шарики, сладкую вату,

И энергетиков дружно поздравим,

Слов благодарности кучу оставим.

Скажем «спасибо» за лампочки свет,

За приготовленный быстро обед,

И за тепло, за комфорт, за уют,

За все условия, что создают

Нам энергетики день ото дня —

Кнопку нажмут, чтоб вертелась Земля,

Чтоб океаны волнами шуршали,

И чтоб ветры деревья качали,

Чтоб ночью звезды в небе горели,

Чтобы в душе энергия пела!

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#Общество#Праздник#Энергетики
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