Поздравляем энергетиков Нижнего Тагила с профессиональным праздником

Posted 22 декабря 2011, 06:02
Published 22 декабря 2011, 06:02
Modified 4 августа 2022, 21:55
Updated 4 августа 2022, 21:55
День энергетика — важная дата,
Купим мы шарики, сладкую вату,
И энергетиков дружно поздравим,
Слов благодарности кучу оставим.
Скажем «спасибо» за лампочки свет,
За приготовленный быстро обед,
И за тепло, за комфорт, за уют,
За все условия, что создают
Нам энергетики день ото дня —
Кнопку нажмут, чтоб вертелась Земля,
Чтоб океаны волнами шуршали,
И чтоб ветры деревья качали,
Чтоб ночью звезды в небе горели,
Чтобы в душе энергия пела!
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