По итогам пяти прошедших этапов Городской универсиады в Нижнем Тагиле лидером является НТИ (ф) УрФУ

В новом году пройдут соревнования по плаванью, в которые мы надеемся привлечь сильную спортсменку, ставшую открытием недавнего чемпионата мира по плаванию, Дарью Дееву. Далее будут лыжные гонки, в которых мы делаем ставку на участницу сборной России Евгению Шаповалову. После этого пройдут соревнования по мини-футболу, в которых наши спортсмены также сильны: недавно команда стала третьей в турнире филиалов УрФУ, что является хорошим результатом. И, наконец, нашим студентам предстоит посоревноваться в волейболе, а с ребятами уже начал заниматься очень сильный тренер Александр Зайцев, и выступить в легкой атлетике объяснил тренер НТИ (ф) УрФУ Сергей Вдовин.