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Posted 29 декабря 2011, 11:40

Published 29 декабря 2011, 11:40

Modified 4 августа 2022, 21:55

Updated 4 августа 2022, 21:55

Уральские спортсмены могут захватить олимпийскую сборную

29 декабря 2011, 11:40
Среди уральских кандидатов в сборную России на летней Олимпиаде в Лондоне претендуют главным образом свердловчане. В списке на участие в Олимпиаде - 54 свердловских спортсмена, а в Паралимпиаде - 23. Об этом на заседании регионального Олимпийского совета сообщила заместитель министра физической культуры, спорта и молодежной политики Ольга Котлярова.

Она подчеркнула, что финансирование всех расходов, связанных сподготовительным этапом, лежит на плечах федерального бюджета. А задачарегиона - организовать на высоком уровне пребывание спортсменов вобласти в тот момент времени, когда они находятся вне сборов. От УрФО вцелом на Олимпиаду рассчитывают поехать 107 спортсменов, отмечает ЕАН.

© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

#Ольга#Спорт#Свердловская область
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