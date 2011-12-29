Уральские спортсмены могут захватить олимпийскую сборную

Posted 29 декабря 2011, 11:40
Published 29 декабря 2011, 11:40
Modified 4 августа 2022, 21:55
Updated 4 августа 2022, 21:55
Она подчеркнула, что финансирование всех расходов, связанных сподготовительным этапом, лежит на плечах федерального бюджета. А задачарегиона - организовать на высоком уровне пребывание спортсменов вобласти в тот момент времени, когда они находятся вне сборов. От УрФО вцелом на Олимпиаду рассчитывают поехать 107 спортсменов, отмечает ЕАН.
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