Появились первые фотографии хэтчбека Kia Rio

Хэтчбек «Рио» будет предлагаться с теми же силовыми установками, что и седан. В гамму войдут четырехцилиндровые бензиновые агрегаты объемом 1,4 и 1,6 литра, развивающие 107 и 123 лошадиные силы. Моторы смогут работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или с четырехдиапазонным «автоматом».