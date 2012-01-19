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Posted 19 января 2012, 10:58

Published 19 января 2012, 10:58

Modified 4 августа 2022, 21:55

Updated 4 августа 2022, 21:55

16-летний тагильчанин, отбывающий условный срок за кражу, вчера совершил грабеж

19 января 2012, 10:58
18 января 15-летний девятиклассник возвращался домой, когда к нему подбежал 16-летний подросток и выхватил из рук сотовый телефон. Все это произошло на глазах воспитанников детского сада по улице Газетной.

Совершивший ограбление парень хорошо знаком правоохранителям, ведь он с октября 2011 года состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних как условно осужденный за кражу. При этом он, как заявили в пресс-службе Управления МВД Нижнего Тагила, неоднократно нарушает правила условного лишения свободы.

Мать малолетнего преступника не присматривает за своим сыном в должной степени и не контролирует его. За это ее привлекали к административной ответственности по статье 5.35 КоАП «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию».

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#Происшествия#Дети#Подростки#Криминал#Грабеж#Малолетний преступник
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