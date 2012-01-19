16-летний тагильчанин, отбывающий условный срок за кражу, вчера совершил грабеж

Совершивший ограбление парень хорошо знаком правоохранителям, ведь он с октября 2011 года состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних как условно осужденный за кражу. При этом он, как заявили в пресс-службе Управления МВД Нижнего Тагила, неоднократно нарушает правила условного лишения свободы.