16-летний тагильчанин, отбывающий условный срок за кражу, вчера совершил грабеж

Posted 19 января 2012, 10:58
Published 19 января 2012, 10:58
Modified 4 августа 2022, 21:55
Updated 4 августа 2022, 21:55
Совершивший ограбление парень хорошо знаком правоохранителям, ведь он с октября 2011 года состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних как условно осужденный за кражу. При этом он, как заявили в пресс-службе Управления МВД Нижнего Тагила, неоднократно нарушает правила условного лишения свободы.
Мать малолетнего преступника не присматривает за своим сыном в должной степени и не контролирует его. За это ее привлекали к административной ответственности по статье 5.35 КоАП «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию».
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