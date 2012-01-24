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Posted 24 января 2012, 10:22

Published 24 января 2012, 10:22

Modified 4 августа 2022, 21:55

Updated 4 августа 2022, 21:55

В Нижнем Тагиле состоялся Чемпионат Свердловской области по спортивному ориентированию

24 января 2012, 10:22
Областной чемпионат и первенство по спортивному ориентированию состоялось на лыжной базе «Спартак» 22 января.

В соревновании приняли участие 150 спортсменов со всей Свердловской области. Лучший результат среди тагильчан показала Елена Панькова, спортсменка детско-юношеской спортивной школы «Старт». Елена относится к возрастной группе до 14 лет.

Напомним, спортивное ориентирование предполагает нахождение контрольных пунктов трассы при помощи карты и компаса. Зимнее спортивное ориентирование предполагает прохождение этапа на лыжах.

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#Денис Объедкин#Спорт#Свердловская область#Чемпионат#Спартак#Соревнование#Лыжный спорт#Спортивное ориентирование
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