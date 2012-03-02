Улучшение торговых условий: бонусы и внутренний курс!

2. Снижен внутренний курс. Ранее комиссия за конвертацию при переводах между счетами в разной валюте, а также на пополнение/снятие средств со счета составляла 2% от кура ЦБ РФ, теперь Вы можете совершать транзакции с разными валютами с комиссией всего в 1 %. Это повлияло на наш внутренний курс – он стал лучше для клиентов!