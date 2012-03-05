Международный женский день россияне будут отмечать три дня подряд, а потом 6 дней работать

Россияне на этой неделе будут отдыхать три дня подряд: с четверга 8 марта по субботу 10 марта. При этом воскресенье будет рабочим и присоединится к рабочей пятидневке следующей недели.

Получается, что после трехдневного отдыха людей ждет напряженная рабочая неделя. Кстати, следующие длинные выходные приходятся на майские праздники. Тогдароссияне будут отдыхать 29, 30 апреля и 1 мая, отмечая День весны и труда. В выходные и праздниные дни можно посетить одно из кафе Нижнего Тагила, сходить в киноили просто съездить на природу с семьей или друзьями. Как хорошо – целых три дня отдыха! Наконец будет время, чтобы заняться собой: сделать маникюр, педикюр, массаж. Можно даже повернуть время вспять: записаться на омоложение кожи лица – по крайней мере, в списки услуг салонов красоты в Санкт-Петербургетакая процедура включена. © TagilCity.ru