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Posted 5 марта 2012, 05:15

Published 5 марта 2012, 05:15

Modified 4 августа 2022, 21:54

Updated 4 августа 2022, 21:54

Международный женский день россияне будут отмечать три дня подряд, а потом 6 дней работать

5 марта 2012, 05:15
Россияне на этой неделе будут отдыхать три дня подряд: с четверга 8 марта по субботу 10 марта. При этом воскресенье будет рабочим и присоединится к рабочей пятидневке следующей недели.

Получается, что после трехдневного отдыха людей ждет напряженная рабочая неделя. Кстати, следующие длинные выходные приходятся на майские праздники. Тогдароссияне будут отдыхать 29, 30 апреля и 1 мая, отмечая День весны и труда.

В выходные и праздниные дни можно посетить одно из кафе Нижнего Тагила, сходить в киноили просто съездить на природу с семьей или друзьями.

Как хорошо – целых три дня отдыха! Наконец будет время, чтобы заняться собой: сделать маникюр, педикюр, массаж. Можно даже повернуть время вспять: записаться на омоложение кожи лица – по крайней мере, в списки услуг салонов красоты в Санкт-Петербургетакая процедура включена.

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#Общество#Выходные#Праздники
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