Туроператоры из Германии приедут в Россию, чтобы отдохнуть в тагильском санатории

Пока немецкие туристы еще только готовятся освоить маршруты Среднего Урала, россияне по-прежнему выбирают отдых за рубежом, прежде всего в Турции и Египте. В Турцию можно улететь из Екатеринбурга, но можно рассмотреть и другой вриант - купить билет в Турцию из Москвы.