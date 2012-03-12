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Posted 12 марта 2012, 02:38

Published 12 марта 2012, 02:38

Modified 4 августа 2022, 21:54

Updated 4 августа 2022, 21:54

Туроператоры из Германии приедут в Россию, чтобы отдохнуть в тагильском санатории

12 марта 2012, 02:38
На Среднем Урале разработают маршруты для немецких туристов. Договоренность между туроператорами из Германии и областным министерством культуры была достигнута на Международной туристической выставке «Internationale Tourismus Bоrse – ITB» в Берлине.

Как сообщает пресс-служба ведомства, немецкие специалисты предложилипомощь в модернизации санаторно-курортных организаций и SPA-отелейнашего региона в соответствии с европейским стандартом качества.Европейские коллеги предложили провести аудит одного из уральскихсанаториев, по предварительной договоренности это будетсанаторий-профилакторий «Леневка», с целью определения основных проблем инаправлений роста.

Планируется, что посещением санатория в пригороде Нижнего Тагила немецкие туроператоры не ограничатся. Они совершат инфотур в Екатеринбург иСвердловскую область. После этого они смогут разработать оптимальный длятуристов из Германии маршрут путешествия.

Пока немецкие туристы еще только готовятся освоить маршруты Среднего Урала, россияне по-прежнему выбирают отдых за рубежом, прежде всего в Турции и Египте. В Турцию можно улететь из Екатеринбурга, но можно рассмотреть и другой вриант - купить билет в Турцию из Москвы.

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#Общество#Туризм#Германия#Санаторий#Леневка
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