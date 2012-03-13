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Posted 13 марта 2012, 02:06

Published 13 марта 2012, 02:06

Modified 14 декабря 2023, 15:56

Updated 14 декабря 2023, 15:56

Автошколы предложили ужесточить требования к экзаменаторам

13 марта 2012, 02:06
Московская «Гильдия автошкол» выступила с предложением ужесточить требования к инспекторам ГИБДД, принимающим экзамены на права. Об этом говорилось во время «круглого стола», на котором обсуждался новый регламент получения водительского удостоверения, разработанный Госавтоинспекцией, пишет «Российская газета». В новом регламенте к экзаменатору предъявляются общие требования: стаж вождения не менее трех лет, причем для приема экзамена по категории «D» достаточно трехлетнего стажа вождения по категории «C».

По мнению автошкол, этого недостаточно. В частности, они предложили прописать в регламенте требования к образованию гаишника. В ГИБДД газете сообщили, что прописать требование к экзаменатору, а также к другим автоинспекторам, планируется в отдельном документе, однако когда он появится, в ведомстве не уточнили. Автошколы также выразили свое несогласие с ужесточением экзамена на площадке. Госавтоинспекция предлагает обязать ученика проделать пять упражнений, тогда как сейчас – три на выбор. Кроме того, в настоящее время, если испытуемый не справился с одним из упражнений, ему дается вторая попытка. Новый регламент второй попытки не предполагает. По мнению «Гильдии автошкол», основной упор во время сдачи экзамена стоит сделать на практическую часть в городе, поскольку в большинстве случаев начинающие водители попадают в ДТП в дорожных условиях, а основной причиной аварийности является несоблюдение скоростного режима (28 процентов). Между тем, новый регламент уже предполагает ужесточения экзамена в городе. Так, испытания должны будут проводиться «по дорогам с различной интенсивностью движения». Однако кем и как будут выбираться дороги, документ не уточняет.

Фото с сайта spokoino.ru

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