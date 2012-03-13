Автошколы предложили ужесточить требования к экзаменаторам

По мнению автошкол, этого недостаточно. В частности, они предложили прописать в регламенте требования к образованию гаишника. В ГИБДД газете сообщили, что прописать требование к экзаменатору, а также к другим автоинспекторам, планируется в отдельном документе, однако когда он появится, в ведомстве не уточнили. Автошколы также выразили свое несогласие с ужесточением экзамена на площадке. Госавтоинспекция предлагает обязать ученика проделать пять упражнений, тогда как сейчас – три на выбор. Кроме того, в настоящее время, если испытуемый не справился с одним из упражнений, ему дается вторая попытка. Новый регламент второй попытки не предполагает. По мнению «Гильдии автошкол», основной упор во время сдачи экзамена стоит сделать на практическую часть в городе, поскольку в большинстве случаев начинающие водители попадают в ДТП в дорожных условиях, а основной причиной аварийности является несоблюдение скоростного режима (28 процентов). Между тем, новый регламент уже предполагает ужесточения экзамена в городе. Так, испытания должны будут проводиться «по дорогам с различной интенсивностью движения». Однако кем и как будут выбираться дороги, документ не уточняет.