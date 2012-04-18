«Хакерские» соревнования в Екатеринбурге!

Такие встречи уже традиция. Зачинателями действа стали шесть лет назад студенты и преподаватели математико-механического факультета УрГУ (теперь Институт математики и компьютерных наук УрФУ). Они предложили такой тип задач для участников соревнований: на идентичных серверах найти уязвимости, закрыть их у себя и воспользоваться ими для получения приватной информации («флагов» соперников).