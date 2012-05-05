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Posted 5 мая 2012, 05:35

Published 5 мая 2012, 05:35

Modified 14 декабря 2023, 15:55

Updated 14 декабря 2023, 15:55

Сегодня из-за репетиции парада в Нижнем Тагиле перекроют весь центр

5 мая 2012, 05:35
На театральной площади пройдет репетиция парада. Как рассказал начальник отдела мобилизационной подготовки и специальной работы администрации Нижнего Тагила Олег Сараев, генеральная репетиция пройдет в субботу 5-го мая с 19 до 21-го часа.

Проспект Ленина для автомобилистов будет недоступен уже с 18 часов на участке от Первомайской до Мира. По центральной улице города в субботу вечером пройдут несколько парадных расчетов нижнетагильского военного гарнизона и тяжелая техника. По словам Олега Сараева, репетицию парада решено было сделать чуть позже обычного.

В предыдущие годы, напомню, репетиция начиналась в 17 часов – когда люди начинали разъезжаться по домам после работы. В этом году репетировать решили на час позже, но в корне это проблему не решает. Многие тагильчане устремятся на длительные выходные за город. И водители уже предчувствуют долгое стояние в пробках. По мнению водителя со стажем Владислава, репетицию парада нужно проводить после 21 часа. О водителях думают в последнюю очередь, считает Владислав.

В городской администрации пояснили, что Нижний Тагил не столица, и даже не областной центр. Парад в нашем городе не такой масштабный, как в других городах, где репетиции проходят ночью. Кроме того, в этом году в парадной колонне пойдет муниципальный оркестр. По словам Олега Сараева, жители центра города не оценили бы «Катюшу» в исполнении оркестра ближе к полуночи.

#Общество#Авто#День Победы#Дороги#Парад#Репетиция
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