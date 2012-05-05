Сегодня из-за репетиции парада в Нижнем Тагиле перекроют весь центр

Posted 5 мая 2012, 05:35
Published 5 мая 2012, 05:35
Modified 14 декабря 2023, 15:55
Updated 14 декабря 2023, 15:55
Проспект Ленина для автомобилистов будет недоступен уже с 18 часов на участке от Первомайской до Мира. По центральной улице города в субботу вечером пройдут несколько парадных расчетов нижнетагильского военного гарнизона и тяжелая техника. По словам Олега Сараева, репетицию парада решено было сделать чуть позже обычного.
В предыдущие годы, напомню, репетиция начиналась в 17 часов – когда люди начинали разъезжаться по домам после работы. В этом году репетировать решили на час позже, но в корне это проблему не решает. Многие тагильчане устремятся на длительные выходные за город. И водители уже предчувствуют долгое стояние в пробках. По мнению водителя со стажем Владислава, репетицию парада нужно проводить после 21 часа. О водителях думают в последнюю очередь, считает Владислав.
В городской администрации пояснили, что Нижний Тагил не столица, и даже не областной центр. Парад в нашем городе не такой масштабный, как в других городах, где репетиции проходят ночью. Кроме того, в этом году в парадной колонне пойдет муниципальный оркестр. По словам Олега Сараева, жители центра города не оценили бы «Катюшу» в исполнении оркестра ближе к полуночи.