Сегодня из-за репетиции парада в Нижнем Тагиле перекроют весь центр

В предыдущие годы, напомню, репетиция начиналась в 17 часов – когда люди начинали разъезжаться по домам после работы. В этом году репетировать решили на час позже, но в корне это проблему не решает. Многие тагильчане устремятся на длительные выходные за город. И водители уже предчувствуют долгое стояние в пробках. По мнению водителя со стажем Владислава, репетицию парада нужно проводить после 21 часа. О водителях думают в последнюю очередь, считает Владислав.