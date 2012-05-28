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Posted 28 мая 2012, 03:11

Published 28 мая 2012, 03:11

Modified 4 августа 2022, 21:52

Updated 4 августа 2022, 21:52

Железнодорожники Нижнего Тагила собрали подарки для детей из неблагополучных семей

28 мая 2012, 03:11
В нашем городе прошла акция «Малыш», результатами которой поделились организаторы - Совет молодых специалистов и работающей молодежи Нижнетагильского региона Свердловской магистрали. Акция проходила в течение апреля-мая, и за это время для малоимущих и неблагополучных семей были собраны игрушки, одежда, канцелярские принадлежности.

Как сообщаетпресс-служба Администрации города, в последнюю майскую неделю представителимолодежной организации региона совместно с инспекторами полиции, сотрудникамитерриториальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав посещаютнеблагополучные семьи Тагилстроевского района Нижнего Тагила. В ходе визитовучастники рейда проводят мониторинг условий проживания детей в семьях с цельюоказания дальнейшей юридической, психологической и материальной помощи, вручаютподарки - собранные вещи, игрушки, подгузники и другие средства личной гигиеныдля детей.

Это уже непервая акция, проводимая в Нижнетагильском регионе СвЖД. В третий раз к Днюзащиты детей молодежь железной дороги оказывает помощь. В этом году 39 семей,нуждающихся в поддержке, получили внимание и предметы, необходимые для развитияи нормальной жизнедеятельности.

Лидермолодежной организации Ильяс Маленков:

C каждымгодом сотрудники дороги все с большей заинтересованностью относятся к даннойинициативе. Организационную поддержку оказывают руководители предприятий ируководство региона.

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#Общество#Дети#Праздник#Акция#Железная дорога
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