Железнодорожники Нижнего Тагила собрали подарки для детей из неблагополучных семей

Это уже непервая акция, проводимая в Нижнетагильском регионе СвЖД. В третий раз к Днюзащиты детей молодежь железной дороги оказывает помощь. В этом году 39 семей,нуждающихся в поддержке, получили внимание и предметы, необходимые для развитияи нормальной жизнедеятельности.