На трассе между Нижним Тагилом и Кушвой горел автовоз с иномарками (ВИДЕО)

Пожарные Кушвы оперативно прибыли на место ЧП, однако тягач и три машины на прицепе успели сгореть. Еще четыре иномарки повреждены. Сначала огонь вспыхнул в одной из машин, находящихся в автовозе, потом пламя перекинулось на остальные. Еще до приезда пожарных на место возгорания прибыл наряд ДПС. Сотрудники автомобильной инспекции помогали выкатывать машины с тягача. Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.