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Posted 4 июня 2012, 12:37

Published 4 июня 2012, 12:37

Modified 4 августа 2022, 21:52

Updated 4 августа 2022, 21:52

На трассе между Нижним Тагилом и Кушвой горел автовоз с иномарками (ВИДЕО)

4 июня 2012, 12:37
В субботу около 20:00 на Серовском тракте, между городами Нижний Тагил и Кушва, горел автовоз, перевозящий автомобили Chevrolet Cruze.

Пожарные Кушвы оперативно прибыли на место ЧП, однако тягач и три машины на прицепе успели сгореть. Еще четыре иномарки повреждены. Сначала огонь вспыхнул в одной из машин, находящихся в автовозе, потом пламя перекинулось на остальные. Еще до приезда пожарных на место возгорания прибыл наряд ДПС. Сотрудники автомобильной инспекции помогали выкатывать машины с тягача. Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.

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#Происшествия#Пожар#Автомобиль#Трасса
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