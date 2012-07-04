Таунхаус в Анапе

С другой стороны, за последнее время отметилась тенденция к сокращению числа активных поселков с таунхаусами для продажи приблизительно на 20%. Однако такое же снижение объемов предложения наблюдается и в сфере продажи квартир. А вот коттеджного рынка сокращение не коснулось. Из этого следует, что таунхаусы в большей степени тяготеют к квартирам. Также таунхаусы унаследовали от квартир и динамику роста цен. За последний год стоимость квадратного метра в таунхаусе поднялась в среднем на 67%, что сопоставимо с квартирами, где рост составил около 80%. А вот цены в коттеджах выросли лишь на 30%.