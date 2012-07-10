Сотрудник УВЗ сбил пешехода, проехался по нему и скрылся с места ДТП - чтобы успеть на работу

На знаменитом УралВагонЗаводе, видимо, очень строго относятся к опозданиям. Поэтому когда молодой сотрудник УВЗ, 22-летний Артем Н. проспал свою смену, он думал только об одном – как побыстрее добраться до родного предприятия.

Едва продрав глаза, парень запрыгнул в потрепанную «Ладу» и вдавил педаль газа. На показавшейся впереди «зебре» тагильчанин и не подумал снизить скорость. В результате горе-гонщик на полной скорости сбил мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Мало того, когда человека от удара отбросило вперед, Артем снова не затормозил, и его легковушка всеми четырьмя колесами проехалась по бедолаге-пешеходу. Но иэтого оказалось не достаточно, чтобы рабочий замедлил свой путь к родному заводу. Водитель ВАЗ-21081 скрылся с места ДТП, - рассказывают в Отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. - Его удалось задержать лишь спустя несколько часов. При задержании тот сперва отрицал свою причастность к наезду на пешехода. Водитель привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и за оставление места ДТП. Между тем, сбитый 40-летний мужчина чудом остался жив. Для человека, по которому проехалась машина весом 945 кг, он еще легко отделался. У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы ребер, а также открытый перелом левой малоберцовой кости. Сейчас он находится в больнице. Ну, а сам виновник ДТП так и не добрался до места работы. Сейчас он отбывает административный арест в спецприемнике. После этого ему грозит лишение водительских прав на 2 года. Фото с сайта kp.ru. © Комсомольская правда