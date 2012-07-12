Семейство BMW M Performance пополнится 2 серией к 2014 году

Этот статус в BMW рассчитывают подкрепить и более объемными и мощными двигателями. Одной из топовых модификаций, как сообщает журнал Autoweek со ссылкой на источники внутри компании, должна стать BMW M235i – в кузовах купе и кабриолет эта версия пополнит анонсированное относительно недавно семейство M Performance. По некоторым данным, смена цифрового индекса никак не отразится на энерговооруженности: для новинок приготовили хорошо знакомый двигатель N55. Рядная «шестерка» с турбонаддувом будет, как ожидается, развивать 320 лошадиных сил при 5 800 об/мин и 450 Нм в диапазоне 1 300 – 4 500 об/мин. Базовые модификации получат 6-ступенчатую «механику», а в качестве опций баварцы предложат 8-диапазонный автомат и систему полного привода. По информации Autoweek, купе, переименованное из первой серии во вторую, BMW покажет в следующем году на Франкфуртском автосалоне, а подогретую версию модели привезет на выставку в Детройт в 2014 году.