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Posted 12 июля 2012, 08:58

Published 12 июля 2012, 08:58

Modified 14 декабря 2023, 15:54

Updated 14 декабря 2023, 15:54

Семейство BMW M Performance пополнится 2 серией к 2014 году

12 июля 2012, 08:58
Двухдверное купе BMW 2 Series получит модификацию M Performance через год после запуска продаж. По слухам, купе оснастят хорошо известной рядной турбо-шестеркой мощностью около 320 лошадиных сил, а в качестве опции предложат полный привод. Уже сообщалось о том, что со сменой поколений двухдверные модификации BMW 1 Series баварцы намерены позиционировать чуть по-иному: они составят новое модельное семейство второй серии и будут считаться более дорогими и престижными моделями.

Этот статус в BMW рассчитывают подкрепить и более объемными и мощными двигателями. Одной из топовых модификаций, как сообщает журнал Autoweek со ссылкой на источники внутри компании, должна стать BMW M235i – в кузовах купе и кабриолет эта версия пополнит анонсированное относительно недавно семейство M Performance. По некоторым данным, смена цифрового индекса никак не отразится на энерговооруженности: для новинок приготовили хорошо знакомый двигатель N55. Рядная «шестерка» с турбонаддувом будет, как ожидается, развивать 320 лошадиных сил при 5 800 об/мин и 450 Нм в диапазоне 1 300 – 4 500 об/мин. Базовые модификации получат 6-ступенчатую «механику», а в качестве опций баварцы предложат 8-диапазонный автомат и систему полного привода. По информации Autoweek, купе, переименованное из первой серии во вторую, BMW покажет в следующем году на Франкфуртском автосалоне, а подогретую версию модели привезет на выставку в Детройт в 2014 году.

#Общество#Легковые авто#BMW
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