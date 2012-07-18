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Posted 18 июля 2012, 03:38

Published 18 июля 2012, 03:38

Modified 14 декабря 2023, 15:54

Updated 14 декабря 2023, 15:54

Mercedes-Benz покажет в Париже дизельный суперкар SLS AMG

18 июля 2012, 03:38
Компания Mercedes-Benz представит на сентябрьском моторшоу в Париже дизельную версию суперкара SLS AMG GT, сообщает сайт Moto.pl. По информации портала, заднеприводный суперкар будет оснащаться шестицилиндровым двигателем с тремя турбонагнетателями, развивающим около 400 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

Динамические характеристики новинки пока не сообщаются. Дизельный SLS AMG будет представлен в виде прототипа. Серийное производство такого автомобиля пока не планируется. Обычный Mercedes-Benz SLS AMG GT имеет 591-сильный восьмицилиндровый бензиновый мотор объемом 6,2 литра и роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Первую «сотню» суперкар набирает за 3,7 секунды. Максимальная скорость – 320 километров в час. В ближайшем будущем гамма модификаций модели расширится за счет «заряженного» варианта под называнием Black Series и электрокара SLS AMG E-Cell, который сможет на одной зарядке проехать 150-180 километров.

Фото Mercedes-Benz

#Общество#Легковые авто#Mercedes
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