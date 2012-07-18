Mercedes-Benz покажет в Париже дизельный суперкар SLS AMG

Динамические характеристики новинки пока не сообщаются. Дизельный SLS AMG будет представлен в виде прототипа. Серийное производство такого автомобиля пока не планируется. Обычный Mercedes-Benz SLS AMG GT имеет 591-сильный восьмицилиндровый бензиновый мотор объемом 6,2 литра и роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Первую «сотню» суперкар набирает за 3,7 секунды. Максимальная скорость – 320 километров в час. В ближайшем будущем гамма модификаций модели расширится за счет «заряженного» варианта под называнием Black Series и электрокара SLS AMG E-Cell, который сможет на одной зарядке проехать 150-180 километров.