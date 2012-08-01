Зубной камень у животных. Удаление зубного камня у собак и кошек.

Хозяева домашних животных могут предотвратить появление этого заболевания правильным уходом за ротовой полостью животного. Сегодня в зоомагазинах в продаже можно встретить сразу несколько специальных зубных паст для животных. Используя специальную щетку, чистить зубы кошкам и собакам следует два раза в неделю. Лучше приучать к этой процедуре питомца с малого возраста. В таком случае взрослая собака или кошка без отторжения будет относиться к чистке зубов.