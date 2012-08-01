Зубной камень у животных. Удаление зубного камня у собак и кошек.

Posted 1 августа 2012, 04:35
Published 1 августа 2012, 04:35
Modified 14 декабря 2023, 15:55
Updated 14 декабря 2023, 15:55
Состояние зубов очень важно в общей картине здоровья животного: именно зубы являются главным фактором питания, личной гигиены и защиты питомца.
По статистике, с проблемой появления зубных болезней сталкивается около 75% хозяев кошек и собак. Чаще всего проблемой становится появление зубного камня, который сильно вредит здоровью животного: питомец может лишиться зубов, что повлечет за собой проблемы с пищеварением и множество других трудностей.
К появлению зубного камня склонно большинство животных. Этому может способствовать сразу несколько факторов:
- Недостаточная гигиена полости рта;
- Особенности генетики некоторых пород;
- Пожилой возраст животного;
- Заболевания почек;
- Неправильное положение зубов;
- Не удалённые молочные зубы (если он не выпадает после прорезывания постоянных зубов)
В случае образования зубного камня, он представляет собой твердое отложение на деснах, что может вызвать у кошки или собаки воспаление десны, а следом и потерю зуба.
Хозяева домашних животных могут предотвратить появление этого заболевания правильным уходом за ротовой полостью животного. Сегодня в зоомагазинах в продаже можно встретить сразу несколько специальных зубных паст для животных. Используя специальную щетку, чистить зубы кошкам и собакам следует два раза в неделю. Лучше приучать к этой процедуре питомца с малого возраста. В таком случае взрослая собака или кошка без отторжения будет относиться к чистке зубов.
Нужно обратить внимание и на питание любимца. Из рациона необходимо убрать любые сладкие продукты и крахмал, и заменить их овощами и витаминами. За помощью в подборе сбалансированного рациона лучше обратиться к ветеринарному врачу.
Если же вы заметили, что у животного вопреки вашим стараниям все же появился желтый твердый налет – зубной камень, следует так же обратиться в ветклинику. Специалисты удаляют животному этот налет под наркозом. Как правило, процедура проходит в несколько этапов: сначала механическим способом удаляются крупные камни, затем проводится полировка.