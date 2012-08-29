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Posted 29 августа 2012, 04:20

Published 29 августа 2012, 04:20

Modified 4 августа 2022, 21:51

Updated 4 августа 2022, 21:51

На этапе чемпионата первенства и Кубка России по автокроссу тагильчанин занял второе место

29 августа 2012, 04:20
На днях на Ставрополье завершился этап чемпионата первенства и Кубка России по автокроссу, посвященный Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Более сотни спортсменов со всей России соревновались в классах: «Д3-спринт», «Д2-1600», «Д2Н (Националь)» и «Д2-юниор».

Борьба шлакрайне ожесточенная. Машины кувыркались, приземлялись на крышу, потом сновавходили на трассу, благо, обошлось без пострадавших.

Тем неменее, теперь известны имена самых быстрых гонщиков России, и среди них естьнаш земляк Виталий Бяков, завоевавший второе место. К слову, Виталий уженеоднократно доказывал свое мастерство в автокроссах страны.

Первое местополучил саратовец Александр Щербаков, а «бронзу» завоевал ставрополец ДенисДеликатный.

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#Спорт#Авто#Соревнования#Легковые авто
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