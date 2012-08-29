На этапе чемпионата первенства и Кубка России по автокроссу тагильчанин занял второе место

Posted 29 августа 2012, 04:20
Published 29 августа 2012, 04:20
Modified 4 августа 2022, 21:51
Updated 4 августа 2022, 21:51
Борьба шлакрайне ожесточенная. Машины кувыркались, приземлялись на крышу, потом сновавходили на трассу, благо, обошлось без пострадавших.
Тем неменее, теперь известны имена самых быстрых гонщиков России, и среди них естьнаш земляк Виталий Бяков, завоевавший второе место. К слову, Виталий уженеоднократно доказывал свое мастерство в автокроссах страны.
Первое местополучил саратовец Александр Щербаков, а «бронзу» завоевал ставрополец ДенисДеликатный.
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