На этапе чемпионата первенства и Кубка России по автокроссу тагильчанин занял второе место

На днях на Ставрополье завершился этап чемпионата первенства и Кубка России по автокроссу, посвященный Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Более сотни спортсменов со всей России соревновались в классах: «Д3-спринт», «Д2-1600», «Д2Н (Националь)» и «Д2-юниор».

Борьба шлакрайне ожесточенная. Машины кувыркались, приземлялись на крышу, потом сновавходили на трассу, благо, обошлось без пострадавших. Тем неменее, теперь известны имена самых быстрых гонщиков России, и среди них естьнаш земляк Виталий Бяков, завоевавший второе место. К слову, Виталий уженеоднократно доказывал свое мастерство в автокроссах страны. Первое местополучил саратовец Александр Щербаков, а «бронзу» завоевал ставрополец ДенисДеликатный. © TagilCity.ru