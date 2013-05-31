В Нижнем Тагиле вновь подожгли «Сливки»: по словам пожарных, злую шутку могли сыграть дети (ФОТО)

Чуть больше года назад в Нижнем Тагиле произошел серьезный пожар – сгорело одно из излюбленных мест отдыха тагильчан, коктейль-бар «Сливки». Тогда ходило много разговоров о том, что поджог был умышленным, а за информацию о поджигателях руководство бара предлагало серьезные деньги.

Сегодня, буквально пару часов назад, история повторилась – «Сливки» сгорели во второй раз. TagilCity.ru, оказавшись на месте происшествия, узнал у очевидцев, что со временем опустевшее здание облюбовали лица без определенного места жительства. Прохожие выдвигали версии, что здание воспламенилось по их вине. Тем не менее, работавший на месте сотрудник МЧС сказал, что этот поджог, скорее всего, дело рук малолетних хулиганов. Стоит отметить, что пожарных вызвали владельцы стек-хауса «ГРИЛЬяж», некогда руководство коктейль-бара «Сливки». В комментарии по происшествию они пояснили, что их аренда помещения, как юридического лица, закончилась в прошлом году вместе с поджогом. Добавим, тема восстановления кафе пока открыта, но большой процент вероятности, что «Сливки» заново отстраивать не будут. © TagilCity.ru