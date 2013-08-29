Вода в Нижнем Тагиле — 133 градуса. И не меньше. Подробности внутри (ФОТО)

Нам пояснили, что у них нет формул, что им дают, то они и считают, и, даже при указании на явную ошибку, РиП не хочет с этим что-либо делать, отправляя в управляющую компанию, ведь прямого договора между РиП и жильцами нет. В управляющей компании ссылаются на всех, кто есть вокруг, что все так считают, и никого это не беспокоит. Поэтому мы обратились в ГЖИ, для проверки верности расчётов. Что они нам ответили, вы знаете. По всей видимости, никому нет совершенно никакого дела до этого рассказали TagilCity.ru эксперты.