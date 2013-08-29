Вода в Нижнем Тагиле — 133 градуса. И не меньше. Подробности внутри (ФОТО)

Posted 29 августа 2013, 08:35
Published 29 августа 2013, 08:35
Modified 24 февраля, 07:37
Updated 24 февраля, 07:37
133 градуса — это температура воды, которая бежит из тагильских кранов. Другими словами, за такой «кипяток» ежемесячно платят жители нашего города. Но всё по порядку.
Формула, о которой речь пойдет чуть ниже, — это не изобретение специалистов, обратившихся в редакцию TagilCity.ru, она известна многим со школы.
Началось всё с того, что стало очень интересно собирать показания с приборов учета ресурсов. И не только получать, но и обрабатывать правильно (по всем законам и правилам математики). Разработав такую систему, мы решили применить ее алгоритмы на «организме», на управляющей компании.
Естественно, применив все эти алгоритмы, мы дошли до того, что, оказывается, вода в наших кранах — 133 градуса. Самое интересное, что этим заниматься в соответствующих органах никто не хочет и не собирается, — рассказывает Владимир Евгеньевич.
Всего лишь два показателя в бумажке способны нагреть температуру в наших кранах до 133 градусов: «компонент энергия на подогрев» и «компонент носитель».
Представляем вам формулу, знакомую еще со школьной физики, демонстрирующую вышесказанное на практике.
Qгв = Vгв * (tгв — tэнт) / 1000
Она рассчитывает количество потребленных жильцами гигакалорий (Гкал), где Vгв — это объем горячей воды, tгв — температура горячей воды, tэнт — температура энтальпии — установлено на узлах учёта 5 градусов (это начальная температура теплоносителя). К слову, гигакалории потребляются нами в тот момент, когда из кранов льется горячая вода, то есть «энергия».
Любой желающий может по своим квитанциям проверить температуру горячей воды, в данном примере 133 градуса.
Проще всего для расчётов использовать Excel, как показано на картинке.
Так как мы ставим под сомнение количество Гкал указанных в квитанции, то, чтобы вычислить его точно, нам необходимо знать объем и температуру воды. Объём воды у нас в квитанции указан, температура не указана. Раз нет температуры в квитанции, допустим, что она максимальная по СанПиН, то есть 75 градусов, и впишем это в Excel, так как теперь все параметры есть, то формула сработала, и мы видим то количество Гкал, которое необходимо для нагрева нашего объема.
Внимание, вопрос: совпадает получившееся количество Гкал с указанным в квитанции? Если Гкал в квитанции больше, то увеличивайте в Excel температуру, в нашем примере мы точно знаем что вода была 58 градусов, и Гкал у нас получилось 2.9, а не 7.52, а вот что бы получить 7.52 температура выросла до 133.
Никаких подстановок со стороны экспертов нет, это заложено в приборе.
Откуда брались показатели. Специалисты, обратившиеся в редакцию, предоставили информацию, достоверность которой у них не вызывает сомнений. Данные первоначально обработанные, были получены из квитанций жителей. Кроме того, показатели были сняты непосредственно с прибора учёта.
Показания узла учёта. Расчётный период май 2013.
Таким образом, в этих сложных вопросах, оказывается, необходимо разбираться всем жильцам. В данном примере температура воды, в реальности, была в среднем 58 градусов, что позволяет нам вычислить необходимое количество Гкал потраченных на нагрев 58,72 м³, около 2,9 Гкал. То есть, к оплате выставлены непонятно откуда появившиеся лишние 4,5 Гкал.
У пользователей в любом случае должен возникнуть вопрос: кто за это ответственен или, хотя бы, кто может ответить на интересующие нас вопросы? Наши специалисты с этим обратились в РиП (организация «Расчеты и платежи»).
Нам пояснили, что у них нет формул, что им дают, то они и считают, и, даже при указании на явную ошибку, РиП не хочет с этим что-либо делать, отправляя в управляющую компанию, ведь прямого договора между РиП и жильцами нет. В управляющей компании ссылаются на всех, кто есть вокруг, что все так считают, и никого это не беспокоит. Поэтому мы обратились в ГЖИ, для проверки верности расчётов. Что они нам ответили, вы знаете. По всей видимости, никому нет совершенно никакого дела до этого рассказали TagilCity.ru эксперты.
О том, какие выводы сделали специалисты и какой выход они видят из сложившейся ситуации, городской портал TagilCity.ru расскажет в следующих публикациях.
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