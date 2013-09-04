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Posted 4 сентября 2013, 03:45

Published 4 сентября 2013, 03:45

Modified 4 августа 2022, 21:46

Updated 4 августа 2022, 21:46

Масштабный субботник «Зеленая Россия» собрал более 16 тысяч активистов из Нижнего Тагила (ФОТО)

4 сентября 2013, 03:45
31 августа, как и планировалось, в Нижнем Тагиле прошел масштабный субботник. Напомним, наш город поддержал эту инициативу депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ А.Е.Карпова.

Акция проходила даже с 20 по 31 августа, и по точным подсчетам в ней приняло участие 16 116 человек из 580 предприятий и учреждений, сообщают в отделе по экологии и природопользованию Администрации города. Так, общее число участников получилось почти в 2,5 раза больше, чем планировалось.

Помимо неравнодушных жителей нашего города, свой вклад в наведение порядка на улицах Тагила внесли коллективы предприятий, молодежных организаций, магазинов, отрядов мэра, учреждений общественного питания, дошкольных образовательных учреждений и многих других.

Фотографии пресс-службы Администрации города

Активно поддержали акцию и на Уралвагонзаводе, на ЕВРАЗ НТМК и многие другие. Кроме того, даже сотрудники Администрации Нижнего Тагила совершили уборку на ГГМ – вдоль Октябрьского и Уральского проспекта. По сообщению отдела экологии и природопользованию, ими было собрано 4,5 кубометров мусора, посажено 20 деревьев и 230 кустарников.

Фотографии пресс-службы Администрации города

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#Денис Объедкин#Общество#Экология#Город#Субботник
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