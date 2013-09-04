Масштабный субботник «Зеленая Россия» собрал более 16 тысяч активистов из Нижнего Тагила (ФОТО)

Акция проходила даже с 20 по 31 августа, и по точным подсчетам в ней приняло участие 16 116 человек из 580 предприятий и учреждений, сообщают в отделе по экологии и природопользованию Администрации города. Так, общее число участников получилось почти в 2,5 раза больше, чем планировалось.