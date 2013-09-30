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Posted 30 сентября 2013, 06:10

Published 30 сентября 2013, 06:10

Modified 4 августа 2022, 21:45

Updated 4 августа 2022, 21:45

В Нижнем Тагиле Молодая гвардия ЕР поздравили пожилых людей с их Днём! (ФОТО)

30 сентября 2013, 06:10
27 сентября в доме учителя состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню пожилого человека.

Инициатива в организации и проведении данного мероприятия была взята НТ МО «Молодая Гвардия Единой России». Идея поздравить пенсионеров пришла им не случайно – 1 октября, напомним, отмечается Международный день пожилых людей.

Всех участников и гостей этого торжества радушно приняли стены Дома учителя во главе с его замечательным директором Мехоношиной Натальей Сергеевной.

Поздравить виновников торжества пришло много уважаемых людей города. Среди них и председатель городской Думы Маслов Александр Викторович, и фольклорный ансамбль «Златица», и преуспевающий молодой певец Промышленников Максим.

Фотографии предоставлены Марией Лисиной

С поздравлениями к пенсионерам обратилась и руководитель НТМО ВОО «Молодой Гвардии Единой России» Лисина Мария Константиновна:

Мы помним Вас, не забываем и стараемся радовать каждого! Спасибо за то, что Вы живы!

Положительной оценкой мероприятия послужили улыбки на лицах самих пенсионеров. Их восторженные взгляды выдавали радость и искреннюю благодарность. После концерта всех гостей ждал накрытый праздничный стол.

Фотографии предоставлены Марией Лисиной

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#Денис Объедкин#Общество#Праздник#Пенсионеры#Благотворительность
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