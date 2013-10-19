19 октября - дата основания предшественника города Нижний Тагил!

Posted 19 октября 2013, 05:40
Published 19 октября 2013, 05:40
Modified 4 августа 2022, 21:45
Updated 4 августа 2022, 21:45
19 октября 1722 года на легендарном Выйском медеплавильном заводе была пущена первая домна и получен первый чугун.
Именно этот день считается датой основания заводского поселка – предшественника города Нижний Тагил, который основала династия Демидовых. Тагильский чугун, выпускаемый под маркой «Старый соболь», получил мировую известность.
С тех пор существует и развивается наш родной город, в котором на сегодняшний момент проживает более 350 тысяч человек. И каждый из них, надо быть уверенным, любит и гордится своим городом. Пару месяцев назад портал TagilCity.ru запустил опрос «Где бы вы хотели жить?», предложив в качестве вариантов самые разные города, среди которых был и наш Нижний Тагил. И что вы думаете? Большинство (27,2%) выбрало именно Тагил («Как где? В Нижнем Тагиле!»). А вообще, в опросе приняло участие более полутора тысяч пользователей, которые в равной степени проголосовали за разные города. Среди них все же лидируют российские - Екатеринбург и Санкт-Петербург, но есть и иные варианты. Представляем вам результаты опроса:
© TagilCity.ru