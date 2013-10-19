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Posted 19 октября 2013, 05:40

Published 19 октября 2013, 05:40

Modified 4 августа 2022, 21:45

Updated 4 августа 2022, 21:45

19 октября - дата основания предшественника города Нижний Тагил!

19 октября 2013, 05:40
«Гора магнитная в ясашных вотчинах вверх Тагильской волости вниз Тагила реки на левой стороне: гора поверх длиннику 300 сажен, поперек 30 сажен, в вышину 70 сажен, в другую сторону тож, а среди горы пуповина чистого магниту… угожее место для завода досмотрел на реках Тагил и Выя сибирский боярский сын Михаиле Бибиков. В то же лето досмотр вели семь кузнецов и рудоплавщиков с Леонтием Новоселовым. По берегам рек лесы темные и боры и горы каменные и круг горы бор большой… лесу доброго для плотины строитца предостаточно…»

19 октября 1722 года на легендарном Выйском медеплавильном заводе была пущена первая домна и получен первый чугун.

Именно этот день считается датой основания заводского поселка – предшественника города Нижний Тагил, который основала династия Демидовых. Тагильский чугун, выпускаемый под маркой «Старый соболь», получил мировую известность.

С тех пор существует и развивается наш родной город, в котором на сегодняшний момент проживает более 350 тысяч человек. И каждый из них, надо быть уверенным, любит и гордится своим городом. Пару месяцев назад портал TagilCity.ru запустил опрос «Где бы вы хотели жить?», предложив в качестве вариантов самые разные города, среди которых был и наш Нижний Тагил. И что вы думаете? Большинство (27,2%) выбрало именно Тагил («Как где? В Нижнем Тагиле!»). А вообще, в опросе приняло участие более полутора тысяч пользователей, которые в равной степени проголосовали за разные города. Среди них все же лидируют российские - Екатеринбург и Санкт-Петербург, но есть и иные варианты. Представляем вам результаты опроса:

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#Денис Объедкин#Общество#Праздник#Город#История
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