19 октября - дата основания предшественника города Нижний Тагил!

С тех пор существует и развивается наш родной город, в котором на сегодняшний момент проживает более 350 тысяч человек. И каждый из них, надо быть уверенным, любит и гордится своим городом. Пару месяцев назад портал TagilCity.ru запустил опрос «Где бы вы хотели жить?», предложив в качестве вариантов самые разные города, среди которых был и наш Нижний Тагил. И что вы думаете? Большинство (27,2%) выбрало именно Тагил («Как где? В Нижнем Тагиле!»). А вообще, в опросе приняло участие более полутора тысяч пользователей, которые в равной степени проголосовали за разные города. Среди них все же лидируют российские - Екатеринбург и Санкт-Петербург, но есть и иные варианты. Представляем вам результаты опроса: