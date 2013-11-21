Тагильчан приглашают на выставку памяти крупнейшего художника города

Евгений Бортников (03.02.1952-23.05.2013), член Союза художников России с 1980 года - одна из ярких фигур культурной жизни города и страны в целом. При жизни автора прошло более 15 персональных выставок – в городах нашей страны, Германии, Китае, Литве, Польше, Финляндии, Швейцарии. Его произведения экспонировались на более чем 250 крупнейших российских и международных выставках. Высоко оцененные, они занимали призовые места на престижных конкурсах. Художник является лауреатом многочисленных российских и международных премий, награжден за победы медалями и почетными дипломами. Он был из числа специально приглашенных лиц на многих выставках экслибриса и гравюр малых форм в России и за рубежом, а так же членом жюри различных конкурсов.