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Posted 16 января 2014, 04:50

Published 16 января 2014, 04:50

Modified 24 февраля, 07:38

Updated 24 февраля, 07:38

Второе поражение подряд: тагильский «Спутник» уступил красноярскому «Соколу» (ФОТО; ВИДЕО)

16 января 2014, 04:50
Вчера, 15 января, нижнетагильский «Спутник» сыграл свою вторую игру после победной домашней серии. К сожалению, и вторая победа осталась в кармане соперника, на этот раз — красноярского «Сокола» — 2:1.

Напомним, первое поражение в серии тагильчане потерпели под натиском усть-каменогорцев «Казцинк-Торпедо» — 3:2. Сейчас наша команда находится на 20-м месте в турнирной таблице. Расстояние до заветного 16 места, возможности попадания в плей-офф, увеличивается.

А тем временем в группе тагильского «Спутника» происходят нешуточные перепалки. На команду и тренера в очередной раз обрушился негатив от своих же фанатов, что, наверное, в душе ощущают и сами игроки. Остается надеяться, что тот груз, с которым выйдут на лед наши бобры завтра в матче с ангарским «Ермаком», не отразится на итогах игры.

Александр Челушкин, и. о.главного тренера «Спутника»:

— «Сокол» сегодня был мощнее нашей команды, физически нас переиграли. У нас очень много молодежи, соперник раскидывал её по бортам, и соответственно выиграл.

Фотографии из группы ХК «Сокол»

Андрей Мартемьянов, главный тренер «Сокола»:

— За эти домашние матчи, а нам отступать было некуда, накопилось больше не физической, а психологической усталости. Много эмоций отдали тяжелой игре с «Зауральем» и «Рубином». Где-то не хватило свежести в завершении, ведь создали достаточно моментов, надо было их реализовывать. Соперник преподнес нам несколько сюрпризов, к которым наши были не готовы, но 3 очка взяли. Тяжелая игра была, все это видели. Молодец у соперника вратарь Хомутов, подтащил. Наш Эмиль Сафин неплохо сыграл, уверенно. Напряжение в игре было сумасшедшее. Чем ближе к финишу, тем оно нарастало. Соперник нас поддавил, моменты создавались, жестко шли на добивание. Видно было по защитникам, что не хватает немного концентрации, что опаздывают в моментах. Где они в прошлой игре читали ситуацию и накрывали спокойно, то сегодня не было той мобильности в обороне, ошибки допускались. Соперник лез, хотел сравнять счет, выиграть. Хорошая была войнушка.

Видео из группы ХК «Сокол»

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#Спорт#Россия#Хоккей#Спутник#Соревнования
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