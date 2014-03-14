Posted 14 марта 2014,, 12:05
Published 14 марта 2014,, 12:05
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Как говорится, счастливые семьи счастливы одинаково, а несчастные — несчастливы по-разному. В некоторых случаях дело ограничивается разводом. Однако если в семье есть дети, все усложняется. Необходимо решить массу сопутствующих вопросов, как-то определение места жительства детей, размер и порядок оплаты алиментов на содержание одного или нескольких детей.
Наша консультация
Не все могут с уверенностью сказать, каковы сегодня алименты на двоих детей, каков порядок их уплаты. Подобная юридическая неграмотность может привести к нарушению прав детей. Консультация на юридическом сайте окажет практическую помощь в решении вопросов, связанных с алиментами.
Порядок консультации
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Алименты
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Вопрос выплаты алиментов стоит довольно остро в тех семьях, где брак распадается. Наши консультации предоставят исчерпывающую информацию о порядке начисления и выплаты алиментов или мер к неплательщикам.Порядокначисления алиментов определяется Семейным кодексом РФ. Важно понимать, что алименты могут взыскиваться не только с отца, но и с матери ежемесячно.
Пересмотр размера алиментов
Алименты начисляются с любого вида заработков. Однако их размер может быть пересмотрен, если материальное положение родителя ухудшается. Юридическая консультация поможет разобраться, имеет ли человек право на освобождение от алиментов или нет
Обратившись в юридическую консультацию, вы сможете защитить свои права и права своих детей.