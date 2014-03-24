Современный путь к личному капиталу

Posted 24 марта 2014,, 10:50
Published 24 марта 2014,, 10:50
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Что же такое рынок Форекс?
Рынок Forex — это неотъемлемая часть международного финансового рынка, который состоит из рынка валют (Форекс) и рынка ценных бумаг. Именно здесь происходят финансовые операции купли — продажи активов. Из-за того, что валюты после ведения новой системы в 1971 году являются товаром, который как золото или нефть можно купить или продать на рынке, многие люди зарабатывают немаленькие суммы именно на колебании курсов валют. Колебания курсов национальных валют — это последствие политических и экономических положений в стране. Поскольку все валюты связанны между собой, то при изменении курса на одну валюту, потянет за собой изменение курса другой валюты. Именно на этой связи и основана торговля на бирже. Покупая валюту, когда она имеет низки курс, и потом, продав ее уже по высокому курсу, многие бизнесмены сколотили целые состояния. Таким образом можно заработать неплохие деньги при минимальных вложениях. На сегодняшний день рынок Форекс — самая крупная организация в своей отрасли, ее членами являются почти все развитые страны мира, она имеет представительство в 37 странах. Поэтому валютный рынок не имеет четко зафиксированного места проведения торгов. Все финансовые операции происходят через интернет. Такая организация рабочего процесса очень удобна, она позволяет одновременно работать тысячам людей с разных точек мира. Он работает непрерывно во всех мировых столицах. Ежедневно на Форексе проводят денежные операции на 3 трлн. Долларов США. Для того, что бы без проблем начать работать, зарабатывать, и при этом развивать свой бизнес, вам следует обратиться в компанию Admiral Markets. Свое право на занятие этим видом деятельности она подтверждает выданной ей лицензии Европейского союза. Этот документ дает право предоставлять возможность занимать брокерской и инвестиционной деятельностью на территории ЕС при условии полного исполнения законов ЕС. Так же Admiral Markets являться обладателем лицензии Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям, которая позволяет оказывать брокерские и инвестиционные услуги на австралийском финансовом рынке. Наличие этих документов свидетельствует о том, что компания обладает прекрасной репутацией, славится финансовой стабильностью, предоставляет высококачественные услуги, и в своем штате содержит только профессиональные трудовые кадры.
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