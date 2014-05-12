tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 мая 2014,, 11:36

Published 12 мая 2014,, 11:36

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Оценка предприятия и его частей

12 мая 2014, 11:36
Для принятия ряда управленческих, а также инвестиционных решений необходимо обладать объективной информацией о материальных и нематериальных ресурсах компании, остаточной и рыночной стоимости активов, перспективе роста или прогнозе спада производства. В рамках оценки формируется дальнейшая стратегия развития фирмы.

На базе малого и среднего бизнеса сформированы рыночные отношения в нашей стране, в свою очередь регистрация происходит обычно в виде общества с ограниченной ответственностью. Созданная одним или несколькими учредителями данная хозяйственная организация предоставляет степень ответственности и прибыли в пропорциях паевых частей участников. Его характеризуют такие черты:

  • уставный капитал входит в собственность ООО как юридического субъекта;
  • фонд разделен на доли, с возможностью их замещения, купли-продажи, т. п.;
  • система управления состоит из двух ступеней:
  • собрание учредителей (главенствующая роль)
  • дирекция фирмы (действует в рамках договора).

Квалифицированная оценка стоимости компании дает возможность определить балансовую, ликвидную и рыночную цену, влияние конкурентной среды, прогнозируемость, стабильность доходов. Для этого используют затратный, доходный и сравнительный подход. Под анализ и оценку попадает:

  • недвижимость;
  • техника, оборудование;
  • ценные бумаги;
  • нематериальные активы.

Экспертиза бизнес-плана.

  • Первый этап. Заключение договора с оценочной компанией и определение методики оценки (сравнительный, доходный, затратный).
  • Второй этап. Сбор необходимой документации.
  • Третий этап. Аналитический. Изучение данных экспертизы.
  • Последнее. Подготовка отчёта.

Взяв за основу возможность проведения ряда юридических процедур, таких как купля-продажа, унаследование, передача в дар, оформление кредита и других оценка стоимости доли ооо требует особого внимания. При ее проведении делают скидку на недостаточную ликвидность, а также возможность быть контрольным пакетом. В работе самой компании, она дает возможность существенно повлиять на управление ее деятельностью, включая инвестиционные решения, утверждение бизнес-планов, решение кадровых вопросов.

Важно! комплексная стоимость всегда выше, чем цена отдельно взятого пая, поскольку включает в себя многие факторы неотделимые от целостной компании, нематериальные ценности не стоящие на балансе — имидж, клиентская база, прочее.

© TagilCity.ru

#Общество#Бизнес#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что делал Владимир Путин в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:23
Майор полиции, служивший в ГИБДД, найден застреленным в Екатеринбурге
Сегодня, 09:10
Формальдегид был превышен 12 февраля на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
15 февраля, 08:12
Оторвут с руками: в Свердловской области остро не хватает дворников, врачей и поваров
15 февраля, 09:20
В Нижнем Тагиле весной начнется капитальный ремонт в школе № 33
Вчера, 14:23
Безветренная погода ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
Вчера, 12:39