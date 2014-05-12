Оценка предприятия и его частей

Взяв за основу возможность проведения ряда юридических процедур, таких как купля-продажа, унаследование, передача в дар, оформление кредита и других оценка стоимости доли ооо требует особого внимания. При ее проведении делают скидку на недостаточную ликвидность, а также возможность быть контрольным пакетом. В работе самой компании, она дает возможность существенно повлиять на управление ее деятельностью, включая инвестиционные решения, утверждение бизнес-планов, решение кадровых вопросов.