Насколько востребованы мини диктофоны цифровые сегодня?

Несмотря на то, что функции у диктофона остались те же, что и у аналоговых устройств, даже самая недорогая из предлагаемых на сегодня моделей, обладает более расширенным функционалом, ну, а если говорить о такой марке как"E-dic», то здесь учтено абсолютно все что понадобится при работе. Теперь не понадобятся кассеты с магнитной лентой, так как все данные сохраняются в памяти устройства, из объема которой и следует исходить, перед тем как выбрать цифровой диктофон. Лучшие модели обладают значительным запасом и не только памяти, но и емкости аккумулятора, что позволяет им работать непрерывно до нескольких сотен часов без подзарядки.