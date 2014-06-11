Собираемся в отпуск по всем правилам

Выбор стран: «безвизовые» государства и не только. Если вы направляетесь в Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Иорданию, Непал, можете не волноваться по поводу получение визы, поскольку всем отдыхающим она открывается непосредственно в аэропорту. Для поездки в другие страны вам необходимо будет получить шенгенскую или любую другую требуемую визу. При этом срок ее оформления может занимать до 3-х недель.