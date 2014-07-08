СРО преимущества вступления

Следующее преимущество, которое обретают члены СРО строителей — это обязательный профессиональный рост абсолютно всех сотрудников компании. Иными словами, если их квалификация не будет расти от раза к разу, то компания может потерять свое членство в СРО, поскольку уровень выполненной ею работы не будет соответствовать базовым профессиональным требованиям. Со стороны, это может показаться скорее минусом, чем плюсом. Но если компания оглянется назад и увидит, что благодаря строгому контролю со стороны партнеров по СРО и неустанной работе над собой, не было ни одного провального проекта, это будет очень неплохом стимулом, чтобы расти дальше.