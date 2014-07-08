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Posted 8 июля 2014,, 04:10

Published 8 июля 2014,, 04:10

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

СРО преимущества вступления

8 июля 2014, 04:10
Саморегулируемая организация — это явление относительно новое для России, к тому же, далеко не самое широко известное, хотя бы потому, что это понятие относится только к нескольким отраслям, имеющим непосредственное отношение к строительству.

Впрочем, если оглянуться на мировой международный опыт, то становится понятно, что СРО — не только прекрасная и более удачная идея, нежели лицензирование, но еще и неплохой стимул для динамичного развития рынка.

С 2010 года строительные и проектировочные компании должны вступать в какую-то из существующих ныне СРО, для того чтобы получать право на профессиональную деятельность. Возможно, многим кажется, что у такой системы гораздо больше недостатков, чем преимуществ, но это не так. Каковы главные плюсы СРО?

У любой компании или ИП, вступившего в СРО, появляются неограниченный круг возможностей относительно сотрудничества с другими членами саморегулируемых организаций. Со всеми фирмами, которые являются членами этого некоммерческого партнерства, можно заключать взаимовыгодные сделки — например, получать консультацию от более опытных коллег по цеху или можно «объединить силы», если в какой-то момент потребуется получить крупный тендер.

Следующее преимущество, которое обретают члены СРО строителей — это обязательный профессиональный рост абсолютно всех сотрудников компании. Иными словами, если их квалификация не будет расти от раза к разу, то компания может потерять свое членство в СРО, поскольку уровень выполненной ею работы не будет соответствовать базовым профессиональным требованиям. Со стороны, это может показаться скорее минусом, чем плюсом. Но если компания оглянется назад и увидит, что благодаря строгому контролю со стороны партнеров по СРО и неустанной работе над собой, не было ни одного провального проекта, это будет очень неплохом стимулом, чтобы расти дальше.

Деловые связи и коммуникация между компаниями налаживается благодаря участию членов НП в общих конференциях и собраниях. У них всегда есть самая последняя и нужная информация относительно тендерных торгов по заказам на ремонт и капитальное строительство. Также свою выгоду будут иметь проектировщики, ремонтные бригады и компании, ответственные за благоустройство территории. Кроме того, у каждого члена СРО будет неплохое юридическое подспорье в виде руководства СРО, которое сможет представлять своего члена во время судебного спора.

#Общество#Россия#Строительство#Павел Сидоренко
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