Комбинированная кухонная плита. Критерии выбора

В отличие от газовой и электрической плиты, комбинированная может работать как от природного газа, так и от электричества. Такой вариант наиболее подходит тем людям, в домах которых часто происходят перебои с электроэнергией или с газом. Вы всегда сможете приготовить себе еду и при этом никогда не останетесь голодным.