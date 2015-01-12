ПРОМКО получило диплом ключевого клиента ЗАО «Торговый дом «Северсталь-Инвест»

Posted 12 января 2015, 05:20
Published 12 января 2015, 05:20
Modified 4 августа 2022, 21:40
Updated 4 августа 2022, 21:40
ЗАО «Торговый дом «Северсталь-Инвест» входит в дистрибуционную сеть дивизиона «Северсталь Российская сталь». Сотрудничество компаний началось давно, но стало особенно плотным с 2010 года, когда ПРОМКО организовало в Нижнем Тагиле (Свердловская область) собственное производство стальных мелющих шаров и металлоконструкций.
Компания ПРОМКО делает упор на качество своей продукции, выпускаемой под торговой маркой «Старый соболь», поэтому и отдает предпочтении металлопрокату компании «Северсталь», который является одним из лучших на рынке.
Ежегодно в дистрибуционной сети дивизиона «Северсталь Российская сталь» ПРОМКО приобретает более 6 тысяч тонн металлопроката и планирует в скором времени нарастить объемы как минимум в два раза. В приоритете круглая заготовка для производства стальных мелющих шаров, трубы для производства свай, рядовой металлопрокат. Помимо отменных качественных характеристик, полностью соответствующих ГОСТам, снабженцы ПРОМКО отмечают качественную упаковку продукции компании «Северсталь», а также возможность отсрочки платежа. А кроме этого, по их словам, в компании «Северсталь» сотрудники не только ответственные и профессиональные, но и просто хорошие люди, с которыми приятно общаться».