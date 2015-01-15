Сегодня в России празднуют День образования Следственного комитета

Так в России сложилась административная модель организации следственного аппарата. В 19 веке стали понятны недостатки такой системы, главным из которых стал рост коррупции. В ходе судебной реформы 1860 года Александр II попытался найти новые способы организации предварительного следствия, однако возврат к петровской модели даже не рассматривался. В итоге было принято решение вывести следственные органы из состава полиции и передать их судам. В этот период в 44 губерниях страны появилось 993 судебных следователя. Судебная модель, заложенная Александром II, позже легла в основу системы военных следователей, которые состояли при военно-окружных судах.