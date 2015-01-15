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Posted 15 января 2015, 06:50

Published 15 января 2015, 06:50

Modified 14 декабря 2023, 15:53

Updated 14 декабря 2023, 15:53

Сегодня в России празднуют День образования Следственного комитета

15 января 2015, 06:50
15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации», подписанный 28 декабря 2010 года. Это стало поводом внести в календарь еще одну праздничную дату - День образования Следственного комитета РФ.

Как сообщалось в пояснительной записке к законопроекту, функционирование Следственного комитета вне системы прокуратуры создаст необходимые условия для более эффективной работы как органов прокуратуры, так и следственных органов. Идея была не нова: впервые отделить следственное ведомство от других государственных структур решил Петр I. Император осуществил судебную реформу, разделив уголовный процесс на две стадии: предварительное расследование и судебное разбирательство. В 1713 году в России появились первые специализированные следственные органы.

Ими стали майорские следственные канцелярии, которые подчинялись непосредственно Петру I и разбирали дела о наиболее опасных деяниях. К их числу относились проступки, посягающие на основы государственности: взяточничество, казнокрадство, служебные подлоги, мошенничество. Следственные органы, зависимые только от императора, могли оставаться беспристрастными и объективными даже в отношении высокопоставленных должностных лиц.

Так, в начале 18 века внимание следственных канцелярий привлекли 11 из 23 российских сенаторов. Впрочем, сразу же после смерти Петра I независимые следственные органы упразднили, а предварительное следствие стали рассматривать как рядовую процессуальную процедуру досудебного производства. С 1723 до 1860 года расследованием преступлений занимались неспециализированные органы: полицмейстерская канцелярия, сыскной приказ, нижние земские суды, управы благочиния.

Так в России сложилась административная модель организации следственного аппарата. В 19 веке стали понятны недостатки такой системы, главным из которых стал рост коррупции. В ходе судебной реформы 1860 года Александр II попытался найти новые способы организации предварительного следствия, однако возврат к петровской модели даже не рассматривался. В итоге было принято решение вывести следственные органы из состава полиции и передать их судам. В этот период в 44 губерниях страны появилось 993 судебных следователя. Судебная модель, заложенная Александром II, позже легла в основу системы военных следователей, которые состояли при военно-окружных судах.

После 1917 года следственные подразделения появились практически при всех правоохранительных органах. Это было связано с желанием новой власти сделать юстицию одним из инструментов классовой борьбы. В 1927 году в Московской губернии судебных следователей перевели в органы прокуратуры. Эксперимент был признан успешным, и в 1928 году коллегия Наркомата юстиции постановила передать следственный аппарат в полное распоряжение прокуратуры. А в 1929 году и военные следователи перешли в подчинение военной прокуратуры.

В 1938-1939 годах следственные подразделения были учреждены также в органах госбезопасности и милиции, подведомственных в то время НКВД СССР. В 1963 году следственные органы появились и в Министерстве охраны общественного порядка (позже оно стало Министерством внутренних дел). В 2007 году Следственный комитет при прокуратуре РФ стал относительно самостоятельным ведомством, однако все еще входил в систему органов прокуратуры. Закон 2011 года вернул модель развития следственных органов к идее Петра I.

Этот документ установил, что руководство деятельностью комитета осуществляет глава государства. В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации не входит в структуру ни одного из органов государственной власти. Таким образом, сегодня работники Следственного комитета могут отпраздновать своего рода «день независимости». В любом случае, этот праздник – хороший повод подвести итоги работы и отметить отличившихся сотрудников ведомства. Напомним, что празднование профессионального праздника - Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации - установлено в нашей стране на 25 июля. [материалы с сайта calend.ru]

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