«Что сейчас взрывается в Нижнем Тагиле?»: на полигоне - плановые испытания

Posted 5 февраля 2015, 07:40
Published 5 февраля 2015, 07:40
Modified 4 августа 2022, 21:40
Updated 4 августа 2022, 21:40
Как оказалось, сегодня на полигоне действительно проводятся плановые испытания. TagilCity.ru сообщили, что всё проходит в плановом, обычном режиме.
Поэтому взрывов, к которым за долгое время наверняка привыкла добрая часть населения Нижнего Тагила (особенно жители Старателя), бояться не стоит и в этот раз.
О времени завершения плановых испытаний пока неизвестно.
© TagilCity.ru