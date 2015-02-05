«Что сейчас взрывается в Нижнем Тагиле?»: на полигоне - плановые испытания

В течение сегодняшнего дня тагильчане слышат уже не первый взрыв. Обеспокоенные жители города интересуются, что это - взрывы на карьере или испытания на полигоне НТИИМ.

Как оказалось, сегодня на полигоне действительно проводятся плановые испытания. TagilCity.ru сообщили, что всё проходит в плановом, обычном режиме. Поэтому взрывов, к которым за долгое время наверняка привыкла добрая часть населения Нижнего Тагила (особенно жители Старателя), бояться не стоит и в этот раз. О времени завершения плановых испытаний пока неизвестно. © TagilCity.ru