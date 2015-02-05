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Posted 5 февраля 2015, 07:40

Published 5 февраля 2015, 07:40

Modified 4 августа 2022, 21:40

Updated 4 августа 2022, 21:40

«Что сейчас взрывается в Нижнем Тагиле?»: на полигоне - плановые испытания

5 февраля 2015, 07:40
В течение сегодняшнего дня тагильчане слышат уже не первый взрыв. Обеспокоенные жители города интересуются, что это - взрывы на карьере или испытания на полигоне НТИИМ.

Как оказалось, сегодня на полигоне действительно проводятся плановые испытания. TagilCity.ru сообщили, что всё проходит в плановом, обычном режиме.

Поэтому взрывов, к которым за долгое время наверняка привыкла добрая часть населения Нижнего Тагила (особенно жители Старателя), бояться не стоит и в этот раз.

О времени завершения плановых испытаний пока неизвестно.

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#Общество#Работа#Взрыв#Старатель#Испытания
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