В новом номере журнала «Минералогия» опубликованы материалы сотрудников музея-заповедника «Горнозоводской Урал»

Кроме этого тагильские минералоги внесли свой вклад в составление и дополнение «Списка минералов Меднорудянского месторождения малахита», который был составлен в 1999 году на базе коллекции музея-заповедника и включал 73 минеральных вида. В 2013 году по инициативе сотрудника Нижнетагильского музея-заповедника Н.И. Козина было проведено изучение коллекции, собиравшейся им в течение сорока лет и составляющей 1334 образца малого размера. Была проведена работа по их определению как визуальными, так и аналитическими методами: рентгенофазовым, инфракрасной и рамановской спектроскопией, частью – химическим анализом. Это дало возможность расширить прежний список до 97 минералов с полным научным описанием.