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Posted 26 февраля 2015, 09:20

Published 26 февраля 2015, 09:20

Modified 4 августа 2022, 21:40

Updated 4 августа 2022, 21:40

В новом номере журнала «Минералогия» опубликованы материалы сотрудников музея-заповедника «Горнозоводской Урал»

26 февраля 2015, 09:20
В научном журнале Института минералогии Уральского отделения Российской академии наук «Минералогия» № 1 за 2015 год опубликованы материалы научных сотрудников Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

Новое издание очень важно с точки зрения выработки общей методологии науки, формирования парадигмы минералогии XXI века, улучшения технологии поиска и переработки минерального сырья, генетического и экологического моделирования» - отмечается в обращении создателей журнала к читателям.

Тем более приятно отметить, что в него вошла статься научного сотрудника Нижнетагильского музея-заповедника Н.Д. Чудиновой «Из истории Меднорудянского рудника: начало».

Кроме этого тагильские минералоги внесли свой вклад в составление и дополнение «Списка минералов Меднорудянского месторождения малахита», который был составлен в 1999 году на базе коллекции музея-заповедника и включал 73 минеральных вида. В 2013 году по инициативе сотрудника Нижнетагильского музея-заповедника Н.И. Козина было проведено изучение коллекции, собиравшейся им в течение сорока лет и составляющей 1334 образца малого размера. Была проведена работа по их определению как визуальными, так и аналитическими методами: рентгенофазовым, инфракрасной и рамановской спектроскопией, частью – химическим анализом. Это дало возможность расширить прежний список до 97 минералов с полным научным описанием.

Напомним, что Нижнетагильский музей-заповедник обладает богатейшей коллекцией минералов, в комплектование которой внесли свой вклад многие ученые и геологи – П.Э. Рикерт, А.А. Канонеров, Н.И. Козин, В.М. Васильев и другие. Лучшие образцы вы можете увидеть в экспозиции музея природы и охраны окружающей среды.

Из различных материалов можно сделать красивые вещи. Например, очень качественной получается облицовка печей из талькохлорита.

#Общество#Россия#Музей#Журнал#Горнозаводской Урал
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