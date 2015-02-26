В новом номере журнала «Минералогия» опубликованы материалы сотрудников музея-заповедника «Горнозоводской Урал»

Posted 26 февраля 2015, 09:20
Published 26 февраля 2015, 09:20
Modified 4 августа 2022, 21:40
Updated 4 августа 2022, 21:40
Новое издание очень важно с точки зрения выработки общей методологии науки, формирования парадигмы минералогии XXI века, улучшения технологии поиска и переработки минерального сырья, генетического и экологического моделирования» - отмечается в обращении создателей журнала к читателям.
Тем более приятно отметить, что в него вошла статься научного сотрудника Нижнетагильского музея-заповедника Н.Д. Чудиновой «Из истории Меднорудянского рудника: начало».
Кроме этого тагильские минералоги внесли свой вклад в составление и дополнение «Списка минералов Меднорудянского месторождения малахита», который был составлен в 1999 году на базе коллекции музея-заповедника и включал 73 минеральных вида. В 2013 году по инициативе сотрудника Нижнетагильского музея-заповедника Н.И. Козина было проведено изучение коллекции, собиравшейся им в течение сорока лет и составляющей 1334 образца малого размера. Была проведена работа по их определению как визуальными, так и аналитическими методами: рентгенофазовым, инфракрасной и рамановской спектроскопией, частью – химическим анализом. Это дало возможность расширить прежний список до 97 минералов с полным научным описанием.
Напомним, что Нижнетагильский музей-заповедник обладает богатейшей коллекцией минералов, в комплектование которой внесли свой вклад многие ученые и геологи – П.Э. Рикерт, А.А. Канонеров, Н.И. Козин, В.М. Васильев и другие. Лучшие образцы вы можете увидеть в экспозиции музея природы и охраны окружающей среды.
Из различных материалов можно сделать красивые вещи. Например, очень качественной получается облицовка печей из талькохлорита.