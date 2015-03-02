В Нижнем Тагиле в приюте для бездомных животных отметили приход весны

Гости приюта порадовали всех кошек своей лаской и нежностью. В этот день никто из постояльцев не остался без внимания: всех погладили и подержали на ручках. Можно смело сказать, что первый день весны в Нижнем Тагиле удался и у детей, и у взрослых, и даже у четвероногих.