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Posted 2 марта 2015, 06:20

Published 2 марта 2015, 06:20

Modified 4 августа 2022, 21:40

Updated 4 августа 2022, 21:40

В Нижнем Тагиле в приюте для бездомных животных отметили приход весны

2 марта 2015, 06:20
1 марта в городском приюте для бездомных животных отмечали «День мартовского кота».

В этом добром мероприятии приняли участие как простые неравнодушные тагильчане, так и особые гости. Впервые приют посетили воспитанники Нижнетагильского детского дома-школы №1.

Нам было приятно увидеть очень активных, позитивных ребят, которые любят животных. Они поучаствовали во всех конкурсах, играх и соревнованиях. Выиграли множество призов и уехали от нас не с пустыми руками! Ребята показали свою смекалку, эрудированность, а также творческое и нестандартное мышление! Мы очень рады, что эти дети навестили наших пушистых постояльцев! -- говорят организаторы в официальной группе приюта.

Фотоотчет «День мартовского кота»

Подарить частичку своей любви и ласки пушистым постояльцам в первый день весны приехали и волонтеры. А силами всех гостей была собрана и денежная помощь, которая, конечно, пойдет на многочисленные нужды приюта.

Спасибо всем волонтерам, которые помогали нам в организации мероприятия, и нашему ведущему! Мы бы не справились без вас, спасибо!

Гости приюта порадовали всех кошек своей лаской и нежностью. В этот день никто из постояльцев не остался без внимания: всех погладили и подержали на ручках. Можно смело сказать, что первый день весны в Нижнем Тагиле удался и у детей, и у взрослых, и даже у четвероногих.

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#Общество#Отдых#Животные#Бездомные животные#Приют для животных
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