Коллектив Нижнетагильского драматического театра победил в номинации «Проект года» на областном театральном фестивале (ФОТО)

Кроме того, тагильчане оказались первыми среди драматических театров в зрительском online голосовании. Несмотря на то, что абсолютным победителем этой фестивальной игры оказался танцевальный театр — Эксцентрик-балет Сергея Смирнова, наши актеры обошли своих коллег из Академического театра драмы, ТЮЗа, Серовского, Каменск-Уральского и других коллективов.