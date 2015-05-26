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Posted 26 мая 2015,, 13:10

Published 26 мая 2015,, 13:10

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Коллектив Нижнетагильского драматического театра победил в номинации «Проект года» на областном театральном фестивале (ФОТО)

26 мая 2015, 13:10
В минувшие выходные завершился главный театральный фестиваль области «Браво!»

Десятидневный марафон театрального фестиваля «Браво!» был начат 14-го мая.

В афишу фестиваля был включен и спектакль Нижнетагильского драматического театра «Квартира Коломбины».

Оказаться среди избранных — уже высокая оценка. А коллективу тагильской драмы удалось еще и выиграть в специальной номинации «Проект года».

Кроме того, тагильчане оказались первыми среди драматических театров в зрительском online голосовании. Несмотря на то, что абсолютным победителем этой фестивальной игры оказался танцевальный театр — Эксцентрик-балет Сергея Смирнова, наши актеры обошли своих коллег из Академического театра драмы, ТЮЗа, Серовского, Каменск-Уральского и других коллективов.

TagilCity.ru поздравляет актеров Нижнетагильского драматического театра с победой и желает им огромных творческих успехов.

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#Общество#Культура#Денис Объедкин#Фестиваль#Отдых#Город#Победа#Театр#Нижнетагильский драматический театр#Гордость Нижнего Тагила
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