В Нижнем Тагиле задержан 19-летний наркоторговец

Posted 15 июля 2015, 08:55
Published 15 июля 2015, 08:55
Modified 14 декабря 2023, 15:54
Updated 14 декабря 2023, 15:54
19-летний парень пытался продать психотропное наркотическое вещество N-метилэфедрон. Общая масса составила 0,19 грамм.
Как сообщает ГУ МВД России по Свердловской области, парень уже имел за плечами судимость. Сейчас на него возбуждено новое уголовное дело по ч. 1 статьи 228.1 УК РФ.
С сегодняшнего дня аресту подлежат не только наркоторговцы и наркоманы, но и все лица, подозреваемые в употреблении наркотиков, отказывающиеся от медицинского освидетельствования.