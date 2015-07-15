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Posted 15 июля 2015, 08:55

Published 15 июля 2015, 08:55

Modified 14 декабря 2023, 15:54

Updated 14 декабря 2023, 15:54

В Нижнем Тагиле задержан 19-летний наркоторговец

15 июля 2015, 08:55
Сотрудники уголовного розыска вчера в 16.35 около дома на проспекте Уральский поймали юного наркоторговца.

19-летний парень пытался продать психотропное наркотическое вещество N-метилэфедрон. Общая масса составила 0,19 грамм.

Как сообщает ГУ МВД России по Свердловской области, парень уже имел за плечами судимость. Сейчас на него возбуждено новое уголовное дело по ч. 1 статьи 228.1 УК РФ.

С сегодняшнего дня аресту подлежат не только наркоторговцы и наркоманы, но и все лица, подозреваемые в употреблении наркотиков, отказывающиеся от медицинского освидетельствования.

#Происшествия#Полиция#Наркотики#Арест#Молодежь#Наркоторговец#Наркоман#Уголовный розыск
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