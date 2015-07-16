И снова погода в Нижнем Тагиле к выходным «улучшится»

По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» 17 июля местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, крупный град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.

Возможно повреждение кровли зданий, воздушных линий связи и электропередач, антенн, мачт, повал деревьев, размыв почвы, повреждение сельскохозяйственных культур, ухудшение автодорожных условий, увеличение аварийности, затруднения в работе транспорта и проведения наружных работ. В июне во время подобного стихийного явления пострадали тагильские яхты. Их перевернуло порывами ветра. © TagilCity.ru по материалам ntagil.org.