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Posted 16 июля 2015, 12:45

Published 16 июля 2015, 12:45

Modified 14 декабря 2023, 15:54

Updated 14 декабря 2023, 15:54

И снова погода в Нижнем Тагиле к выходным «улучшится»

16 июля 2015, 12:45
По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» 17 июля местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, крупный град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.

Возможно повреждение кровли зданий, воздушных линий связи и электропередач, антенн, мачт, повал деревьев, размыв почвы, повреждение сельскохозяйственных культур, ухудшение автодорожных условий, увеличение аварийности, затруднения в работе транспорта и проведения наружных работ.

В июне во время подобного стихийного явления пострадали тагильские яхты. Их перевернуло порывами ветра.

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