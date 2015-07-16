И снова погода в Нижнем Тагиле к выходным «улучшится»

Posted 16 июля 2015, 12:45
Published 16 июля 2015, 12:45
Modified 14 декабря 2023, 15:54
Updated 14 декабря 2023, 15:54
Возможно повреждение кровли зданий, воздушных линий связи и электропередач, антенн, мачт, повал деревьев, размыв почвы, повреждение сельскохозяйственных культур, ухудшение автодорожных условий, увеличение аварийности, затруднения в работе транспорта и проведения наружных работ.
В июне во время подобного стихийного явления пострадали тагильские яхты. Их перевернуло порывами ветра.