Египет, Александрия: интересный и спокойный отдых

Если гости Александрии устали от сутолоки восточных улиц и мрака катакомб, то им стоит выбраться из их хаоса и посетить центр города — площадь имени героя страны Саада Заглула, который участвовал в национально-освободительной борьбе. Сейчас здесь находится его памятник, а столетия назад на месте площади располагался Цезариум, храм, который строился по приказу Клеопатры в честь Юлия Цезаря.