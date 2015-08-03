Египет, Александрия: интересный и спокойный отдых

Posted 3 августа 2015,, 04:54
Published 3 августа 2015,, 04:54
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
В гидробиологическом музее находятся пятьдесят огромных аквариумов. В них представлена подводная фауна и флора реки Нил, Средиземного и Красного морей. Многие рыбы и другие подводные обитатели относятся к редким видам. В музее вниманию посетителей представлен 70-метровый скелет кита, обнаруженный еще в 1936 году. Здесь также находится экспозиция египетского бога-крокодила Себека.
Городской музей изобразительных искусств проводит в своих залах выставки современных художников. Палитра работ представлена как местными, так и зарубежными произведениями. Так же туристам на обозрение предлагаются коллекции старинных картин и скульптур.
Любой, кто приобрел тур в Египет с целью не просто провести на пляже все дни отдыха, а прикоснуться к теням древних цивилизаций, может убедиться, насколько сильно в Александрии переплелись и слились воедино культуры разных эпох. Здесь можно найти срезы человеческой истории от древних времен до наших дней.
Туристическая инфраструктура Александрии представлена более чем 20 отелями разной степени «звездчатости», наряду с рассеянными по городу множественными ночными клубами, ресторанами, кафе и казино. В ресторанах желающие могут насладиться изюминками местной кухни, алкогольными и безалкогольными напитками. Для туристов, привыкших отдыхать на широкую ногу, есть возможность воспользоваться услугами международных банков. В городе распространены экскурсионные и транспортные агентства.
Многие предпочитают посещать Египет зимой, поскольку в это время года погода мягкая, а Средиземное море по-прежнему теплое. Белые пляжи раскинулись далеко в обе стороны по побережью, главными из них являются Монтаза и Маамура на востоке Александрии. Основное отличие местных пляжей от других курортов — бесплатные лежаки и тенты.
Побывав в Александрии, можно не только вволю понежиться в теплой воде ласкового Средиземного моря, но и воочию увидеть чудеса древнего мира и удивиться им. Комфорт и уют гостиниц этому поспособствуют.
Материалы предоставлены сайтом — www.mencey.ru