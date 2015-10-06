Бизнесмены Нижнего Тагила узнают рецепты роста бизнеса на бесплатном семинаре

Только представьте: ваши сотрудники общаются в едином рабочем пространстве, не разрываясь на разные мессенджеры, соцсети и электронную почту. Вы не тратите 3 часа в день на поиск «крайних» и контроль подчиненных. Все документы, обсуждения, отчеты всегда под рукой и доступны 24/7 даже с планшетов и смартфонов. Это не сказка!