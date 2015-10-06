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Posted 6 октября 2015, 04:00

Published 6 октября 2015, 04:00

Modified 14 декабря 2023, 15:53

Updated 14 декабря 2023, 15:53

Бизнесмены Нижнего Тагила узнают рецепты роста бизнеса на бесплатном семинаре

6 октября 2015, 04:00
Потеря постоянных и отсутствие новых клиентов, несогласованность действий подчиненных, запутанный документооборот – головная боль 98% руководителей. Как же сохранить клиентов и нервы? Как автоматизировать бизнес-процессы и разоблачить кадровый балласт? Узнайте на бесплатном семинаре «Как навести порядок в рабочем хаосе? 12 инструментов современного бизнеса» в Нижнем Тагиле 20 октября.

Только представьте: ваши сотрудники общаются в едином рабочем пространстве, не разрываясь на разные мессенджеры, соцсети и электронную почту. Вы не тратите 3 часа в день на поиск «крайних» и контроль подчиненных. Все документы, обсуждения, отчеты всегда под рукой и доступны 24/7 даже с планшетов и смартфонов. Это не сказка!

На семинаре от ведущих IT-специалистов региона вы узнаете:

Участие в семинаре бесплатное, но необходима регистрация. Места быстро заканчиваются, ваше место может занять кто-то другой.

Кому необходимо участвовать? Владельцам бизнеса, директорам по развитию, IT–директорам, руководителям отдела продаж и менеджерам по персоналу.

Почему вам необходимо выделить всего 3 часа для своего бизнеса?

Время - невосполнимый ресурс. По сравнению с ним неустойка в 820000 рублей, выплаченная клиентам из-за забывчивости ваших сотрудников, кажется мелочью. Как же сохранить свое время и деньги? Зарегистрируйтесь и узнайте об этом бесплатно. Спешите, количество мест ограничено.

Дополнительную информацию можно узнать в компании «Субконто» по телефону +7(3435) 936-666, 341-666.

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