Бизнесмены Нижнего Тагила узнают рецепты роста бизнеса на бесплатном семинаре

Posted 6 октября 2015, 04:00
Published 6 октября 2015, 04:00
Modified 14 декабря 2023, 15:53
Updated 14 декабря 2023, 15:53
Только представьте: ваши сотрудники общаются в едином рабочем пространстве, не разрываясь на разные мессенджеры, соцсети и электронную почту. Вы не тратите 3 часа в день на поиск «крайних» и контроль подчиненных. Все документы, обсуждения, отчеты всегда под рукой и доступны 24/7 даже с планшетов и смартфонов. Это не сказка!
На семинаре от ведущих IT-специалистов региона вы узнаете:
Участие в семинаре бесплатное, но необходима регистрация. Места быстро заканчиваются, ваше место может занять кто-то другой.
Кому необходимо участвовать? Владельцам бизнеса, директорам по развитию, IT–директорам, руководителям отдела продаж и менеджерам по персоналу.
Почему вам необходимо выделить всего 3 часа для своего бизнеса?
Время - невосполнимый ресурс. По сравнению с ним неустойка в 820000 рублей, выплаченная клиентам из-за забывчивости ваших сотрудников, кажется мелочью. Как же сохранить свое время и деньги? Зарегистрируйтесь и узнайте об этом бесплатно. Спешите, количество мест ограничено.
Дополнительную информацию можно узнать в компании «Субконто» по телефону +7(3435) 936-666, 341-666.