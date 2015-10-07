Фестиваль ГТО среди сотрудников администрации Губернатора

Цель Фестиваля – формирование здорового образа жизни, привлечение сотрудников органов исполнительной власти к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Соревнования будут проводиться как лично-командное первенство среди мужчин и женщин по трем возрастным группам. Участникам предстоит состязаться в подтягивании, плавании, стрельбе, прыжках в длину. Кроме того, участники фестиваля продемонстрируют свои знания в области физической культуры и спорта в теоретической части.