Фестиваль ГТО среди сотрудников администрации Губернатора

Posted 7 октября 2015, 10:10
Published 7 октября 2015, 10:10
Modified 4 августа 2022, 21:37
Updated 4 августа 2022, 21:37
Его участниками станут сотрудники администрации Губернатора, аппарата Правительства, министерств, департаментов, управлений и комиссий Свердловской области.
Цель Фестиваля – формирование здорового образа жизни, привлечение сотрудников органов исполнительной власти к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Соревнования будут проводиться как лично-командное первенство среди мужчин и женщин по трем возрастным группам. Участникам предстоит состязаться в подтягивании, плавании, стрельбе, прыжках в длину. Кроме того, участники фестиваля продемонстрируют свои знания в области физической культуры и спорта в теоретической части.
Торжественное открытие Фестиваля в 10.00.
© TagilCity.ru по материалам ГК «Гора Белая»