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Posted 7 октября 2015, 10:10

Published 7 октября 2015, 10:10

Modified 4 августа 2022, 21:37

Updated 4 августа 2022, 21:37

Фестиваль ГТО среди сотрудников администрации Губернатора

7 октября 2015, 10:10
9 октября на территории горнолыжного комплекса «Гора Белая» состоится Фестиваль по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Его участниками станут сотрудники администрации Губернатора, аппарата Правительства, министерств, департаментов, управлений и комиссий Свердловской области.

Цель Фестиваля – формирование здорового образа жизни, привлечение сотрудников органов исполнительной власти к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Соревнования будут проводиться как лично-командное первенство среди мужчин и женщин по трем возрастным группам. Участникам предстоит состязаться в подтягивании, плавании, стрельбе, прыжках в длину. Кроме того, участники фестиваля продемонстрируют свои знания в области физической культуры и спорта в теоретической части.

Торжественное открытие Фестиваля в 10.00.

Желаем участникам успехов в выполнении нормативов ГТО!

© TagilCity.ru по материалам ГК «Гора Белая»

#Спорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Победа#Гора Белая#ГТО#ВОв
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