Путин запретил муниципальным и окружным депутатам иметь активы за рубежом

Согласно действующему законодательству, до 1 апреля федеральные и региональные чиновники и законодатели обязаны подавать сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также их супругов и несовершеннолетних детей. С 2013 года для них введен запрет на владение банковскими счетами, финансовыми инструментами за рубежом. При этом им разрешается иметь недвижимость за границей при условии ее декларирования вне зависимости от стоимости. После вступления в силу одобренного сегодня закона такие же требования будут распространяться на муниципальных чиновников и депутатов.