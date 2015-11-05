Путин запретил муниципальным и окружным депутатам иметь активы за рубежом

Posted 5 ноября 2015, 07:50
Published 5 ноября 2015, 07:50
Modified 14 декабря 2023, 15:53
Updated 14 декабря 2023, 15:53
Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Закон был принят Государственной Думой 23 октября и одобрен Советом Федерации 28 октября.
Согласно документу, обязанностью депутатов всех уровней, включая муниципальный, в также сенаторов является декларирование доходов, расходов и имущества, информирование о наличии конфликта интересов и ликвидация счетов за рубежом. За непредставление или несвоевременное представление указанных сведений устанавливается ответственность в виде досрочного прекращения полномочий.
Аналогичные требования вводятся для муниципальных чиновников.
В случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных вышеуказанными федеральными законами, полномочия лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно говорится в законе.
Поскольку для муниципальных депутатов и чиновников подобные ограничения вводятся впервые, им дается три месяца с момента вступления закона в силу на ликвидацию счетов за рубежом.
Ранее вице-спикер Госдумы, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов пояснил, что норма, которая обяжет депутатов отчитываться о доходах, расходах и обязательствах, будет распространена на все уровни, вплоть до сельского. Если же депутат не подаст декларацию, или подаст ее несвоевременно, то он лишится мандата. Те же ограничения будет касаться и муниципальных служащих.
Председатель Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев заявлял, что законопроект по мерам финансовой дисциплины для депутатов надо было давно принять, чтобы не было бы никаких соблазнов.
Согласно действующему законодательству, до 1 апреля федеральные и региональные чиновники и законодатели обязаны подавать сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также их супругов и несовершеннолетних детей. С 2013 года для них введен запрет на владение банковскими счетами, финансовыми инструментами за рубежом. При этом им разрешается иметь недвижимость за границей при условии ее декларирования вне зависимости от стоимости. После вступления в силу одобренного сегодня закона такие же требования будут распространяться на муниципальных чиновников и депутатов.